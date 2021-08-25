Geleceğimiz, yapay zeka ile yeni bir boyut kazanacak. İş yapış biçimi ve hayatın her alanı yapay zeka teknolojojileriyle yeniden şekillenecek. Türkiye bu süreçte yerini alabilmek için yol haritasını belirledi. Dün Kocaeli’ndeki Bilişim Vadisi’nde Türkiye’nin ilk ‘Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un katılımıyla tanıtıldı.

ÜRETEN OLACAĞIZ

Tanıtım programında konuşan Varank, yapay zeka ile ilgili hedeflere ulaşmada nitelikli insan kaynağının büyük önem taşıdığını belirterek, “2025’te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi konumuna yükseltecek kapsamlı politikaları bu anlayışla uyguladıklarını ifade eden Varank, Yapay Zeka Stratejisi ile de bunu daha ileri taşıyacak adımları atacaklarını söyledi.

İLK 20’YE GİRME HEDEFİ

Stratejide iddialı ama hayata geçirilebilir hedefler belirlediklerini belirten Varank, “2025’te yapay zeka teknolojilerinin milli hasılamıza katkısını yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20’de olmasını amaçlıyoruz’’ dedi. Türkiye’nin yakın zamanda çıkardığı ‘unicorn’larla (1 milyar dolar değerin üzerindeki girişim) dünyanın dikkatini çektiğini belirten Varank, “Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve yeni unicorn’lar çıkaracağız” dedi.

YENİ İŞ ALANLARI AÇILACAK

Yapay zeka ve robotik teknolojilerin yaygın bir işsizlik doğuracağı kaygısının yersiz olduğunu, kaybolan işlerin yerini kreatif ve bilgi gerektiren çok daha fazla işin alacağını belirten Varank, şunları söyledi:

“Teknolojik değişime direnmek yerine onu benimsemek, özümsemek ve yönetmek tek akılcı yol. Çünkü bu yarışta geride kalan ülkeler mevcut ekonomik birikimlerini de kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. Burada bize düşen, bu dönüşümün topluma en faydalı şekilde gerçekleşmesini sağlamak.”

5 YILA YÖN VERECEK

Toplantıda konuşan Ali Taha Koç, her şeyin dijitalleştiği yeni bir dünyaya koşar adımlarla ilerlendiğini, bu dönüşümü yakalamanın yolunun da yapay zekayı her alanda daha verimli kullanabilmekten geçtiğini belirtti. Koç, “Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek vizyonuyla 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi hazırladık” dedi. Stratejinin odağına; kaliteli veri, ileri beceriler, teknik altyapı olmak üzere 3 yetkinlik alanını aldıklarını belirten Koç, “Önümüzdeki 10 yıl içinde küresel büyümenin yüzde 14’ünü tek başına yapay zekanın sağlayacağı öngörülüyor. Dolayısıyla yapay zeka, ülkeler için bir tercih olmaktan öte kalkınmanın vazgeçilmezidir” dedi.

GİRİŞİM BAŞINA 76 MİLYON

2025 itibarıyla yapay zeka alanındaki istihdamı 50 bine çıkaracaklarını hatırlatan Ali Taha Koç, “Bu alandaki lisansüstü mezun sayımız en az 10 bin kişiye ulaşacak” dedi. Teknolojik dönüşümün, yeni meslek ve iş kollarını ortaya çıkardığını, istihdamın en hızlı arttığı alanın ise ‘veri ve yapay zeka’ olduğunu belirten Koç, iş kollarının yanı sıra yatırımlar noktasında da bu trendi gördüklerini ve bugün yapay zeka alanındaki ortalama yatırım tutarının girişim başına 9 milyon dolar (yaklaşık 76 milyon lira) olduğunu söyledi.