Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde yayılan COVID-19 salgını ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkiliyor. Salgının önlenmesi ve hayatın normale dönmesi için tüm dünyada büyük bir mücadele veriliyor. Toplum sağlığı için tüm sektörlerde işletmeler çalışanları, iş ortakları ve müşterilerinin salgından etkilenmemeleri için önlemler alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı "Corona virüsten korunmak için İşyerlerinde Yapılması Gerekenler" ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı "COVID-19 salgınına karşı çalışanların korunması amacıyla alınacak tedbirler" yönergeleri işletmelere ışık tutuyor.

COVID-19 salgının yayılmasının önlenmesinde teknolojinin büyük önem taşıdığının altını çizen Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı, “Mobil Uygulamalar, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi, 3D yazıcılar ve diğer teknolojiler tüm dünyayı etkileyen virüs salgınını yayılmasının önlenmesinde büyük önem taşıyor. Trio Mobil olarak işyerlerine yönelik geliştirdiğimiz çözümlerimiz içinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda virüsün yayılmasının önlenmesinde işyerlerinin en büyük yardımcıları haline geldi. İşletmelere özel çözümlerimiz sayesinde giriş çıkış takibi yapabiliyor, çalışanlarının aralarında sosyal mesafeyi koruyup korumadıklarını, alan ihlali yapıp yapmadıklarını ya da bulunmamaları gereken bir yerde olup olmadıklarını kolayca kontrol edebiliyor” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı yönergelere göre üretim tesislerinde ve işyerlerinde çalışanlar arasında 1,5 metrelik sosyal mesafenin bırakılması ve çalışanların sadece önceden belirlenmiş alanları kullanmaları önlemlerin en önemlileri arasında yer alıyor. Trio Mobil’in Verimli İşgücü Çözümü, çalışanların bulundukları yeri tespit ederek sosyal mesafenin korunduğundan emin olunmasını sağlıyor. Çalışanlar belirlenmiş yerlerin dışına çıktıklarında ya da alan ihlali yaptıklarında anlık olarak görülebiliyor ve raporlanabiliyor.

Önerilen bir diğer önlem ise işyerlerine ve üretim tesislerine giriş çıkışların denetim altına alınması Trio Mobil Kişisayar Çözümü, istenilen noktalarda kişi giriş çıkışlarının dijital olarak takip edilip kontrol altına alınmasını sağlıyor. Kişi Takip Çözümü ise çalışanların konumlarının anlık olarak belirlenmesini sağlıyor. İşletmeler, sahada çalışan personellerinin anlık takibini yapabiliyor ve konumlarını hem anlık hem de geçmişe yönelik olarak görüntüleyebiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda Alzheimer hastalarının takibinde de kullanılabiliyor.