Yapay zeka ile çalışan Freddie Mercury programı: FreddieMeter

Bohemian Rhapsody tüm zamanların en büyük rock şarkılarından biri olarak görülüyor, bu yüzden şaşırtıcı olmayacak bir şekilde müzik videosu geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinde 1 milyar izlenme sayısını geçti. Hayranlar, yıllarca şarkının ikonik sözlerine son ses eşlik ettiler. Ama ne kadarı tam olarak Freddie gibi söyleyebildi? İşte bu sorunun cevabını bulabilmek için YouTube, Google Creative Lab ve Google Research, Queen, Universal Music Group ve Hollywood Records ile iş birliği yaparak “FreddieMeter” isminde bir yapay zeka uygulaması geliştirdiler!

Brian May, Roger Taylor ve Jim Beach tarafından HIV/AIDS farkındalığını artırmak ve destek toplamak amacıyla kurulan Mercury Phoenix Trust kuruluşunu destekleyen bu challenge, ‘Bohemian Rhapsody’nin ilk canlı performansının sergilenişinin 44. yıldönümünde yayına giriyor. FreddieMeter, dünya çapında Queen hayranlarının kendi şarkı söyleme performanslarının efsanevi Queen vokali Freddie Mercury’nin performansına ne kadar yakın olduğunu ölçmelerine olanak sağlıyor.

FreddieMeter, kullanıcılarına seslerinin Freddie Mercury’nin efsanevi ses yeplazesine ne kadar yakın olduklarını perde, ton kalitesi ve melodi alanlarında değerlendirme yaparak 0 ve 100 arasında bir puanla iletiyor.

Freddie gibi şarkı söyleyenlerin sesleriyle eğitildi

Google Creative Lab ve Google Reseach, FreddieMeter’ı yaratırken yeni on-device yapay zeka ile öğrenme modellerini kullandılar ve bu öğrenme sistemi Freddie’nin solo vokallerini ve Freddie gibi şarkı söylemeye çalışan insanların seslerini dinleyerek eğitildi.

FreddieMeter bireysel şarkıcıları dinlemek üzerine geliştirildi ve masaüstü, Android ve iPhone platformlarında çalışıyor ve ses kaydı asla veritabanına analiz amaçlı kaydedilmiyor. Yani tüm vokaller kullanıcı paylaşmadığı sürece tamamen gizli kalıyor.