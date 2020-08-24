Yapay zeka it dalaşı karşılaşmasında F-16 pilotunu yendi
ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı bir devlet kurumu olan DARPA‘nın “AlphaDogfight Trial” yarışması kapsamında gerçekleştirilen it dalaşı karşılaşmasında, Heron Systems tarafından geliştirilen yapay zeka sistem gerçek F-16 savaş pilotunu yenmeyi başardı.
24 Ağustos 2020, Pazartesi 14:42 Son Güncelleme:
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi olarak kabul edilen DARPA'nın gerçekleştirdiği test sonuçlandı.
Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka F-16 pilotu ile girdiği mücadeleden zafer ile ayrılan taraf oldu.
Roket değil sadece top atışı üzerinden gerçekleştirilen ve tamamen sanal ortamda yapılan karşılaşmada gerçek pilota 5-0 üstünlük kuran yapay zeka sistemi, aynı zamanda Lockheed’in geliştirdiği yapay zeka sistemini de geride bırakmayı başardı.
Yapay zeka ve insan 5 kere karşı karşıya geldi. Beş mücadeleyi de yapay zeka kazandı.
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