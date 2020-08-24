Yapay zeka it dalaşı karşılaşmasında F-16 pilotunu yendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi olarak kabul edilen DARPA'nın gerçekleştirdiği test sonuçlandı.

Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka F-16 pilotu ile girdiği mücadeleden zafer ile ayrılan taraf oldu.

Roket değil sadece top atışı üzerinden gerçekleştirilen ve tamamen sanal ortamda yapılan karşılaşmada gerçek pilota 5-0 üstünlük kuran yapay zeka sistemi, aynı zamanda Lockheed’in geliştirdiği yapay zeka sistemini de geride bırakmayı başardı.

Yapay zeka ve insan 5 kere karşı karşıya geldi. Beş mücadeleyi de yapay zeka kazandı.