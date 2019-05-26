Yapay Zeka MEB müfredatında! Yapay Zeka nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, bilişim ve yazılım derslerinin müfredatlarına yapay zeka ilgili içerikleri dahil ediyor. Bilişim teknolojileri alan öğretmenlerine yapay zeka konusunda İTÜ tarafından eğitim verilecek. Mesleki teknik eğitimde iş piyasasına uyumlu yapay zeka uygulamaları ile ilgili mevcut müfredat da bu kapsamda güncellenecek. Peki, yapay zeka nedir? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca arasında İTÜ'de imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, MEB bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenme analitiği araçlarında yapay zeka kullanımı konusunda ortak çalışma yapılacak ve yapay zeka uygulamaları ile rehberlik hizmetlerinin kapsamı artırılacak.

Yapay zeka ile öğrencilerin kariyer planlaması konusunda ortak çalışmaların yürütüleceği protokol kapsamında ayrıca ilk kez öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen bireyselleştirilmiş eğitim içerik ve ortamlarının oluşturulması hedeflenecek.

Ayrıca MEB'in Eğitim Yönetim Bilgi Sisteminde ortak geliştirilecek yapay zeka uygulamaları kullanılacak. Böylece eğitim politikalarının oluşturulmasında yapay zeka teknolojisi de destek olarak kullanılabilecek.

YAPAY ZEKA NEDİR?

Yapay zeka, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Yapay zekanın geçmişi 1940’lara kadar gidiyor. Turing machine’lerine kadar gidiyor. Yapay zeka çalışmaları genellikle insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek, bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmesine yöneliktir. Yani bilgisayarın, insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri yerine getirmesini sağlar. Başka bir deyişle, Yapay zeka bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlar. Makinelerin karmaşık sorunları insana benzer şekilde çözmesine yardımcı olur. Zeka ve akıl gerektiren sorunlar artık bilgisayar yardımıyla etkili bir şekilde çözülebilir.

Yapay zeka programları karmaşık verilerdeki kalıpları tanıması, tecrübelerinden faydalanması ve insanlar tarafından alınan kararları uygulaması için insan bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Yapay zeka sistemleri bir şeyler gözlemlemekte ve daha sonra önceden belirlenmiş parametreler temelinde onu tanımaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, belirli bir duruma göre yapay zeka sistemleri, sorunu çözmek için görev yapmakta ve buna tepki vermektedir.