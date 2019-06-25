Hacettepe Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda Yapay Zeka Mühendisliğinin bulunduğutek kamu üniversitesi olma özelliği taşıyor.

ALTYAPI HAZIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz, bu alanda da akademik ve programa ilişkin altyapısını sağlam yapmadan öğrenci almayacak kadar ciddi bir üniversitedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 25’in üstünde öğretim üyesi var. Bunların içinde sadece ve sadece yapay zeka konusunda kendisini özelleştirmiş 5’in üzerinde öğretim üyesi bulunuyor. Dolayısıyla altyapı olarak hazırız. Programın gecikmeden başlaması da ülkemizin geleceği açısından önem taşıyor. Bugün verilecek eğitimin meyvesini 4 yıl sonra alacağız” dedi.