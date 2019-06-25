Yapay zeka mühendisleri Hacettepe'de yetişecek
Türkiye’de ilk olarak yeni akademik yılda öğrenci alınacak Hacettepe Üniversitesi’ndeki Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı’na 2019 yerleştirme puanına göre 30 kişilik kontenjan ayrıldı
Hacettepe Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda Yapay Zeka Mühendisliğinin bulunduğutek kamu üniversitesi olma özelliği taşıyor.
ALTYAPI HAZIR
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz, bu alanda da akademik ve programa ilişkin altyapısını sağlam yapmadan öğrenci almayacak kadar ciddi bir üniversitedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 25’in üstünde öğretim üyesi var. Bunların içinde sadece ve sadece yapay zeka konusunda kendisini özelleştirmiş 5’in üzerinde öğretim üyesi bulunuyor. Dolayısıyla altyapı olarak hazırız. Programın gecikmeden başlaması da ülkemizin geleceği açısından önem taşıyor. Bugün verilecek eğitimin meyvesini 4 yıl sonra alacağız” dedi.