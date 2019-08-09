Yapay zeka mühendisliği geri kaldı

Bu sene YÖK kararıyla Hacettepe ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversiteleri (ETÜ) bünyesinde açılan Yapay Zeka Mühendisliği de taban puanı en çok merak edilen bölümlerin başında geliyordu. Bu yıl 30 öğrenci kontenjanı olan Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü SAY 482,06784 taban puanı ile öğrenci aldı. TOBB ETÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü (burslu) de en düşük SAY 509,33051 puanıyla öğrenci kabul etti. Yapay Zeka Mühendisliği bölümü, taban puanı olarak diğer mühendisliklerin ve tıp fakültelerinin gerisinde kaldı.