Yakın zamanda sanatçının 1903 tarihli The Blind Man’s Meal adlı eserinin altına gizlenmiş çıplak bir figür bulundu. Uzmanlar, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak orijinal parçanın nasıl görünebileceğini ortaya çıkardı.

Şu anda The Lonesome Crouching Nude olarak bilinen gizli tablo, ilk olarak 2010 yılında X-ışını floresan (XRF) görüntüleme kullanılarak keşfedilmişti. Londra merkezli bir sanat teknolojisi firması olan Oxia Palus, daha sonra tabloyu yeniden oluşturmak için AI teknolojisini kullandı. Eserin içerisinde 118 yıl boyunca saklı kalan figür, bu yöntem kullanılarak ortaya çıkartılmış oldu.

Palus ilk önce XRF görüntüleme teknolojisini kullanarak resmin kaba taslağını çıkardı. Ardından da bilgisayar, Picasso’nun o dönemde yaptığı resimlere benzer fırça darbelerini izleyerek eserin geri kalanını doldurdu. Daha sonra resim, tuval üzerine 3D olarak basıldı, böylelikle de eserin gerçek bir yağlı boyaya benzemesi sağlandı.