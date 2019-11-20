Yapay Zeka şimdi de şeker hastalarına rehber olacak

Sağlık ve teknolojiyi birleştirerek Türkiye ve Dünyadaki tüm diyabet hastalarına ve bu alanda çalışan doktorlara rehber olacak yapay zeka destekli ilk ve tek platform “ISPAD" Mobil Uygulaması Tip 1 diyabetin iyileştirilmesi için hizmet verecek.

Bu uygulama, hastaların ve doktorların diyabet ile ilgili tüm bilgilere ve gelişmelere kısa sürede ulaşıp etkin ve doğru yönlendirme alabilmelerini, şeker hastalığı karşısında sağlıklı karar alma süreçlerini, doğru beslenme, ilaç kullanımı, son tedavi yöntemleri, rehber eğitimler gibi bilgileri karşılayan kişisel sağlık danışmanı olmayı amaçlıyor.

Mobil uygulamanın bilimsel yürütücülüğünü Yale Üniversitesi, Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Cengiz üstleniyor. Türk Profesör, Amerika’da “Yapay Pankreas” ve “Ultra hızlı etkili insülinler” alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınıyor.