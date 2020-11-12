Corona virüs pandemisi sonrasında güvenlik dünyasında yaşanan paradigma değişimine odaklanan İstanbul Güvenlik Konferansı, bu yıl 6. kez düzenlendi. Konferansta, her ekonomik sektörün güvenlileştirilmesi için iş yapma biçimlerinde ve pandemi sonrasında ihtiyaç duyulan esnek, modüler, dinamik, akışkan, ihtiyaç odaklı çözümlerin de aralarında yer aldığı çeşitli konular işlendi.

Yapay zeka tabanlı akıllı şehir çözümleriyle alanında lider olan Ekin Smart City Solutions da konferanstaki “Geleceğin Akıllı Şehirleri ve Güvenlik Yönetişimi” panelinde yer aldı. 6 Kasım gerçekleşen panelde, Ekin Smart City Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, “Yapay Zeka Tabanlı Gelecek Nesil Akıllı Şehir Çözümleri” başlıklı konuşmasını yaptı.

Ekin, paneldeki konuşmasında “ Günlük hayatta yaşam kalitemizi ve önceliklerimizi etkileyen birçok etmen var. Zamanı verimli kullanma ve güvenlik, şehirlerin akıllılaşmasına giden yolda hayat kalitesini artırmak için önemli belirleyiciler. Yapay zeka tabanlı teknolojimizle, şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıran, güvenliği sağlayan ve sürdürülebilir büyümeyi uygulanabilir hale getiren çözümler üretiyoruz. Ürünlerimizin tamamını yapay zeka ile geliştiriyoruz. Bu sayede insan gözünden kaçabilen olayları fark edebilme, şüpheli hareketleri tespit edebilme, çevre yönetimine analitik veriler sağlama gibi avantajlar sunuyoruz” dedi.