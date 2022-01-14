Yapay zeka ve makine öğrenimi gelecekte dijital altyapıyı belirleyecek

Dünyanın dijital altyapı şirketi Equinix, önümüzdeki 10 yıl boyunca dijital altyapıyı etkileyeceğini düşündüğü tahminlerini yayınladı. Buna göre 2023'e kadar, Forbes Global 2000'in yüzde 40'ı, BT gereksinimleri yerine iş sonuçlarına odaklanmak için bulut seçim süreçlerini sıfırlayacak. Bu geçişte BT için en büyük zorluklardan biri, artan karmaşıklığı yönetirken kurumların iş stratejisini hibrit ve çoklu bulut aracılığıyla desteklemek olacak. Önümüzdeki on yılda, hibrit ve çoklu bulut, işletmelerin dijital öncelikli stratejilerini nasıl geliştirdiğini ve hizmet olarak BT altyapısını nasıl tükettiğini belirlemede önemli bir rol oynayacak. Otomasyon, AI/ML, API'ler ve uç (edge) hizmetler aracılığıyla bulut, veri ve ekosistem karmaşıklığının üstesinden gelen dijital liderler, önemli bir rekabet avantajı elde edecek.

Önümüzdeki on yılda, yapay zeka ve makine öğreniminin insan yaşamının her alanında yaygınlaşması bekleniyor. AI destekli robotlar, gıda üretmek ve taşımaktan yiyecek teslim etmeye ve yemek pişirmeye kadar birçok hizmet sunacak.

Küresel pandemi devam ettikçe siber saldırılar keskin bir şekilde artış gösterecek. Bu durumun tahmini olarak 2021 yılında küresel olarak 6 trilyon dolardan fazla, 2025’e kadar ise yıllık 10,5 trilyon dolar tutarında maliyete yol açacağı öngörülüyor. Risklere rağmen, şirketler bulut hizmetlerini benimsemeye ve dijital avantaj oluşturmak için çalışanları ve iş ortaklarıyla olan geleneksel ağ sınırlarını genişletmeye devam edecek.

Küresel piyasa güçleri şimdiden iklim nötrlüğünün ötesine bakarak operasyonlarında ve tedarik zincirlerinde gerçek net sıfırı (hiç karbon olmadan) hedefliyor. Bu da önümüzdeki on yıl içinde hükümetlerin, şirketlerin ve iş ortaklarının 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yaklaşık %50 oranında azaltacak bilime dayalı hedeflere ulaşmak için uyum sağlaması gerektiği anlamına geliyor.

Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier de konuyla ilgili “IDC’ye göre 2023 yılına kadar dijital altyapının, tüm BT ve iş otomasyonu girişimleri için her yerde temel platform olacağı öngörülüyor” dedi.