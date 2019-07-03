Yapay zekada Türkiye lider

100’den fazla şirket yöneticisiyle yapılan görüşme sonucu derlenen rapora göre, yapay zeka olgunluğu açısından Türkiye, bölgede lider ülke olarak öne çıkıyor.

ÖNCELİK GÖRÜYORLAR

Stratejik önem, kullanım alanları, farkındalık ve yapılan yatırımlara göre hazırlanan raporda bölgesinde lider olan Türkiye, yapay zekaya en çok yatırım yapan ülke konumuna çıktı. Şirketlerin yüzde 25’i yapay zekayı stratejik dijital öncelikleri arasında görürken, yüzde 60’ı ana faaliyetleri için yapay zekanın önemini kabul ediyor. Öne çıkan başlıklar şöyle:

BÜYÜK GERÇEKLİK

▼ Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35’i pilot yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullanıyor.

▼ Şirketlerin yüzde 15’i yapay zeka olgunluğu açısından kendilerini gelişmiş olarak değerlendiriyor.

▼ Şirketler, yapay zeka gündemini hem teknolojik gereklilik hem de iş süreçlerini iyileştirme perspektifinden yönetiyor.

▼ Türkiye’de yapay zeka, en çok tahminleme, otomasyon, içgörü oluşturma, hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve önlem alma yeteneklerine sahip olmak için kullanılıyor.

▼ Şirketler, kullanım yoğunluğuna göre, en çok makine öğreniminden faydalanıyor.