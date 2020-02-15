Yapay zekalı şişme bebekler, toplum için tehdit oluşturuyor

ABD'li araştırmacılar yapay zekalı şişme bebeklerin psikolojik problemlerin oluşmasına ortam hazırlayacağı, toplum ve bireye tehdit oluşturabileceği konusunda uyardı. Araştırma grubu, günümüz teknolojisinin yapay zekalı şişme bebekleri araştırmak ve düzenlemekten kaçtığını çünkü 'utandıklarını' savundu. Bilim insanları bu tarz robotların denetimsiz olarak kullanılmasını engellemek için harekete geçmek istiyor. Duke Üniversitesi'nden Dr. Christine Hendren, "Risk büyük. Bazı robotlar bir tecavüz senaryosunu canlandırmaya programlı. Bazıları ise çocuk görünümünde tasarlanmış. Robotların geliştiricilerinden biri, pedofili olduğunu kendisi itiraf etti." diyor. Çocuk şeklindeki robotların tasarımcıları, bunun, gerçek çocukların incinmesini önlediğini savunuyor. Ancak Dr. Hendren, bu robotların, pedofiliyi ve tecavüzü normalleştirdiğini ve insanlara tamamen yok olması gereken davranışları pratiğe dökme şansı verdiğini ifade ediyor.

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