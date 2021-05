Yapay zekayla duygu tanıma teknolojisi Uygurlar üzerinde denendi

Londra'daki Çin Büyükelçiliği iddialara doğrudan yanıt vermedi ama tüm etnik grupların siyasi ve sosyal haklarının koruma altında olduğunu ifade etti.

Çinli teknoloji şirketlerinin devletle ne kadar yakın ilişkide olduğu her zaman tartışma konusu olmuştur. ABD merkezli araştırma grubu IPVM, bu şirketlerin patentlerinde, Uygurların tespiti için özel olarak tasarlanan yüz tanıma ürünlerine ilişkin kanıtlara ulaştıklarını öne sürüyor.

Huawei ve Çin Bilim Akademisi'nin Temmuz 2018'de yaptığı bir patent başvurusundaki yüz tanıma ürünü için, bireyleri etnik özelliklerine göre ayırt edebilme özelliği bulunduğu belirtiliyor.

Huawei ise grubun araştırmasına yanıt olarak "teknolojinin, toplumun herhangi bir üyesine ayrımcılık veya baskı amaçlı kullanılmasını onaylamadıklarını" söyledi ve faaliyetlerinin "hükümetten bağımsız olduğunu" ifade etti.

Araştırma grubu IPVM ayrıca, şirketin 'Bir Kişi, Bir Dosya' adlı bir teknoloji geliştirdiğine ilişkin de belgelere ulaştı.

IPVM'den Conor Healy sistemi şöyle anlattı:

"Her bir birey için hükümet kişisel bilgileri, siyasi faaliyetlerini, ilişkilerini topluyor… bu kişinin davranışlarının anlaşılması, ne tür bir tehdit oluşturabileceğinin tespit edilmesi için her türlü veriyi topluyor. Her türlü muhalefeti imkansız kılıyor ve hükümete vatandaşlarının davranışlarıyla ilgili gerçek tahminler yaratıyor. Bir hükümetin bu tür analizler yapma kapasitesine sahip olacağını George Orwell bile hayal edememiştir."

Huawei, 'Bir Kişi, Bir Dosya' sisteminin teknoloji gelişimine dahil olup olmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermedi ama şirketin hükümetten bağımsız faaliyet gösterdiğini yineledi.

Çin'in Londra Büyükelçiliği ise bu programlara ilişkin "bilgi sahibi olmadığını" söyledi.

IPVM ayrıca, Çin pazarlama şirketi Hikvision'e ait, Uygurların tespit edilmesi için geliştirilen bir yapay zeka kamerasının reklam belgelerine ve bir diğer teknoloji devi Dahua'ya ait, yine Uygurları tespit eden bir yazılıma ulaştıklarını da iddia etti.

Dahua, patentlerinin Çin'de tanınan 56 etnik yapıya atıf yaptığını ve özellikle içlerinden birinin hedef alınmadığını söyledi.

Şirket, "insanların güvenliğini sağlamaya yardım etmeyi amaçlayan ürünler ve hizmetler sunduklarını" söyledi ve İngiltere dahil faaliyet gösterdikleri "her pazarın yasalarına, düzenlemelerine uyduklarını" ifade etti.

Hikvision, internet sitelerindeki ayrıntıların doğru olmadığını belirtip "uygun değerlendirme olmaksızın internet güncellemesi yapıldığını" ifade etti. Şirket, ürün yelpazelerinde "azınlık bir grubu tespit ve analiz etme teknolojisine sahip ürünler bulunmadığını veya satışı yapılmadığını" kaydetti.

BBC'ye konuşan Çin'in yapay zekadan sorumlu Ulusal Komitesi Başkanı Dr. Lan Şue, patentlerden haberdar olmadığını belirtip "Çin'in dışında bu tip suçlamalardan çok var. Çoğu doğru değil. Sincan yerel hükümetinin gerçekten Sincan halkını koruma sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Eğer bu bağlamda teknoloji kullanıldıysa bu da gayet anlaşılır bir durum" dedi.

Çin'in Londra Büyükelçiliği ise BBC'ye açıklamasında daha sert bir karşılık verdi ve "Uygurları analiz etme özelliği bulunan herhangi bir sözde yüz tanıma teknolojisi diye bir şey kesinlikle yoktur" dedi.

Dünya genelindeki yaklaşık 800 milyon gözetim kamerasının yarısının Çin'de bulunduğu tahmin ediliyor.