Ekonomi Yapı Kredi’den bir ilk: Vadaa Nft Koleksiyonu

Yapı Kredi’den bir ilk: Vadaa Nft Koleksiyonu

Ekonomi

Yapı Kredi’den bir ilk: Vadaa Nft Koleksiyonu

Yapı Kredi, World’ün 30. yılı şerefine Türkiye’nin en sevilen maskotlarından Vadaa ile yine bir ilki gerçekleştirerek NFT dünyasına giriş yaptı. Banka böylece ilk defa bir marka karakteriyle NFT üreten ve hediye eden marka oldu. Oluşturulan NFT koleksiyonunda 19 adet farklı Vadaa karakteri ve 1 adet eskiz Vadaa’nın 20 yıl önceki çizim aşamasındaki hali bulunuyor.

17 Kasım 2021, Çarşamba 17:25 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin lider kredi kartlarından World’ün maskotu Vadaa’nın dijital sanat dünyasına NFT’leriyle adım atarak yine bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın; “Vadaa önce 2003 yılında kampanyalarımızın habercisi olarak hayatımıza girdi. Bugün ise yapılan pek çok araştırmaya göre Türkiye’nin en tanınan, en sevilen ve en popüler maskotlarından biri. Öyle ki, müşterilerimizin yoğun talepleri sonucunda satışına başladığımız Vadaa’larımızdan elde ettiğimiz gelirle TEGV’e bağışta bulunuyoruz. Tüm bunlar sebebiyle Vadaa Yapı Kredi için bir maskotun ötesinde çok güçlü bir özvarlık. Her daim zamanın bir adım ötesindeki Vadaa’larımız şimdi ise dijital eserlere sahip olmak için kullanılan bir sertifika niteliğindeki NFT dünyasına adım attı. NFT, son dönemde pek çok değerli sanatçının eserlerini sunmak için önemli ölçüde kullanılan bir teknoloji. Hazırladığımız Vadaa koleksiyonumuz dünyanın en büyük NFT platformlarından olan OpenSea’de, Worldcard hesabı altında listelenecek. Bu NFT’ler, sosyal medya üzerinden ve bankamız içerisinde düzenlenecek çekilişlerle kullanıcılara ve Yapı Kredi çalışanlarına hediye edilecek. İlklerin markalarından Yapı Kredi olarak gerçekleştirdiğimiz bu projeyle birlikte, ilk defa bir marka karakteriyle NFT üreten ve hediye eden marka olacağız. Yapı Kredi olarak yenilikleri sektörümüze kazandırmaya ve örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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