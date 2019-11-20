Yapıcı ve onarıcı besinler
Proteinler yapıcı ve onarıcı besinleri oluşturur. Protein bakımından zengin besinler vücudumuzda yapıcı ve onarıcı özellikler taşır. Gelişimimizi, hasarlı hücrelerin yenilenmesi için proteine ihtiyaç duyarız. Konu yapıcı ve onarıcı besinler olunca proteini bol yiyecekler hangileri bilmemiz önemli. Protein bakımından zengin yapıcı ve onarıcı besinler haberimizde.
Protein insan vücudunda birçok fonksiyonda görev alır. Tüm canlılarda bulunan temel yapı taşlarından biridir ve yaşamın devamlığı için büyük bir öneme sahiptir. Kas kütlesi oluşturmak için gerekli olan bir makro besindir. Hayvan ürünlerinde yaygın olarak bulunur, ancak fındık ve baklagiller gibi başka kaynaklarda da bulunmaktadır. Yapıcı ve onarıcı besinler neler olduğuna bakalım.
Yapıcı ve onarıcı besinler
- Yumurta
- Yoğurt
- Süzme peynir
- Süt
- Somon
- Biftek
- Yağsız kıyma
- Derisiz tavuk göğüsü
- Hindi göğüsü
- Sarı yüzgeçli orkinos
- Sardalye
- Hamsi
- Ton balığı
- Kuru fasulye
- Mercimek
- Fıstık ezmesi
- Fındık
- Badem
- Kinoa
- Bezelye
- Ispanak
- Mısır
- Brokoli
- Brüksel lahanası
- Kuşkonmaz
Protein bakımından zengin olan bu besinler yapıcı ve onarıcı besinlere örnek olarak verilebilir.
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