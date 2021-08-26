Yapılandırma kanunu ile SGK Prim Borcundan, Öğrenim Kredisi borcuna kadar pek çok konuda borçlar yapılandırılabiliyor. Pelin ödemelerde ekstra indirim gerçekleşirken, mükellefler borçlarını yapılandırarak 6-9-12-18 ay eşit taksitlerle ödeyebiliyor. İşte, yapılandırma başvuruları ne zaman bitiyor? Yapılandırma kapsamında hangi borçlar var? Vergi borcu nasıl yapılandırılır? Sorularının yanıtları ve vergi barışına dair merak edilen konular…

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler artık elini çabuk tutmalı çünkü yapılandırma başvuruları 31 Ağustos’ta sona eriyor.

VERGİ BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

Vergi borcu yapılandırması için öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılması gerekiyor.

Verilen internet adresine giriş yapıldıktan sonra, e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapılmalı. Ardından ise sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabiliyor.

Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Veya online ortamda işlem yapmayı tercih etmeyen mükellefler, vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapabiliyor. Ödemeler de havale ile ya da kredi kartıyla yapılabiliyor.

Başvuru işlemleri sırasında mükellefler borçlarını taksitlendirebiliyor ve 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Yapılandırma kanunu ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamının yanı sıra bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçlar ödenebiliyor.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanından faydalanılabiliyor.

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise yarısının silinmesi sağlanıyor.

Yapılandırma fırsatına başvurulduğu takdirde ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenebiliyor.

Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, idari para cezaları ve vergi cezaları gibi ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah ya da vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan makine, emtia, demirbaşlar teçhizat ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergilerin yapılandırılması imkanlarından faydalanılabiliyor.

Yapılandırılan tutarlar peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılıyor.

Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi durumunda vergilerde %10 indirim yapılıyor.