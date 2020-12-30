Yapılandırma başvurusu uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri de 1 Nisan 2021'e ertelendi.

Corona virüs sebebiyle 16 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı da uzatıldı. Daha önceden 17 kasım tarihinde iki ay uzatılmış, 17 ocak tarihine ertelenmişti. Simdi işten çıkarma yasağı bitiş tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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