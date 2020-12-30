Ekonomi Yapılandırma başvurusu uzatıldı

Yapılandırma başvurusu uzatıldı

Ekonomi

Yapılandırma başvurusu uzatıldı

Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi de 1 Nisan 2021'e ertelendi. Corona virüs sebebiyle uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı da uzatıldı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 09:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri de 1 Nisan 2021'e ertelendi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Corona virüs sebebiyle 16 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı da uzatıldı. Daha önceden 17 kasım tarihinde iki ay uzatılmış, 17 ocak tarihine ertelenmişti. Simdi işten çıkarma yasağı bitiş tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İlgili Haberler
Memurların 2021 yılı yemek bedeli belli oldu



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir anı: İsmet İnönü, Türkeş’i CHP’ye davet etti mi?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Teknolojide devrim
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Babanız prim ödemese de 2 Haziran 2026'da emekli olabilir
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Isınmanın en ekonomik hali
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
2020'de ne yaptın?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Memurların 2021 yılı yemek bedeli belli oldu