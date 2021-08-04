Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve vergi borçları, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan ‘7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)’ Bağkur’lular için tarihi fırsat sunuyor. 1 Temmuz’da başlayan başvurular, Bağkur’lular için 1 Kasım’da sona erecek. Süre daralıyor!

KREDİ DESTEĞİ DE VAR

Yapılandırdıkları prim borçlarını ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olup aylık bağlatabilecek durumda olanlara Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank aracılığıyla kredi verilecek. Yani krediyle emeklilik imkanı sağlanacak. Bunun için borcun peşin ödeneceği 1 Kasım’a kadar başvuru yapılabilecek. Kredinin aylık faizi yüzde 1.55, vadesi ise 36 ay olarak uygulanacak. Kredi taksitleri de bağlanacak emekli maaşından kesilerek ödenecek.

İKİ İMKAN SUNUYOR

Yasa Bağkur’lulara (4B) iki yönden avantaj sağlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, dün bu konuda şu bilgileri paylaştı:

1-30 NİSAN ÖNCESİ SİLİNECEK

Bağkur’lu yapılandırma kapsamında borcunu ödemezse 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek. Bu sigortalıların faaliyetleri devam ediyor ise sigorta 1 Mayıs 2021 itibarıyla yeniden başlatılacak. Örneğin; ilk defa 1 Aralık 2020 tarihinde Bağkur kapsamında tescili yapılan sigortalı 30 Nisan 2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi yapmamış olsun. Bağkur kapsamındaki faaliyeti halen devam etsin. 1 Kasım 2021 tarihine kadar da ödeme yapmaması ya da bu borcunu yapılandırmaması halinde 1 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arası sigortalılığına ilişkin prim borçları silinecek ve bu tarih aralığındaki sigortalılık süresi durdurulacak. Bu sigortalının Bağkur kapsamındaki sigortalılığı 1 Mayıs 2021’den itibaren yeniden başlatılacak.

2-İHYA’DA BU SÜREYE DİKKAT!

İkinci yol ise ihya (canlandırma). Bağkur’lular, 1 Kasım 2021’e kadar kadar talep etmeleri halinde ihya ile daha önceki düzenlemelerle durdurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncellenmiş tutar üzerinden ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanına kavuşacak. Örneğin; 1 Ocak 2009 ile 31 Ocak 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim tutarı 2021 yılı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 1.234 x 24 = 29.622 liradır. Yapılandırmaya başvurulursa aynı sürenin ihyası için 9.745 lira ödenecektir. Yani 29 bin lira yerine yaklaşık 9 bin lira ödenecek, yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacak.

GSS KONUSUNDA DURUM

İsmail Yılmaz’ın açıklamalarına göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanların müracaatına gerek yok. GSS borçlularına 31 Aralık 2021’e kadar süre tanınıyor ve bu süre içerisinde prim borcunun ana para miktarını istedikleri gibi (peşin, taksitler halinde, parça parça) ödeyebilmeleri sağlanıyor. 31 Aralık 2021’e kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.

GELİR TESTİ YARDIMI

Örneğin 6.374 lira ana para borcu 3.344 lira gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısı 31 Aralık 2021’e kadar borcunu ödemesi halinde, 9.718 lira yerine sadece ana para olan 6.374 lira yatırılacak. Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlar borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi yaptırır ve geliri brüt asgari ücretin üçte birinin (1.192 lira) altında çıkarsa GSS borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARA İLAÇ VE RAPOR KOLAYLIĞI

Yangın bölgesinde zarar gören vatandaşların SGK primlerinin erteleneceğini belirten Yılmaz, “Ayrıca kronik rahatsızlıkları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşlarımız için de biliyorsunuz pandemi döneminde de bu düzenlememiz vardı, yine bu kapsamda ilaçlarına erişemeyen vatandaşlarımızın ilaçlarını sağlayacağız. Eğer vatandaşlarımız yangın sırasında ilaçlarını evde unutup ilaca erişememiş ve eczanelerde ilaç alma süreleri henüz dolmamışsa il müdürlüğümüze, Sosyal Güvenlik merkezlerimize müracaat ederek bu durumlarını söylemeleri halinde ilaçlarını alabilecek. Konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptık” diye konuştu. Bu arada afet bölgesinde kronik hastalıkların süresi biten raporları geçerli sayılarak, ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılanmaya devam edilecek.