Yapılandırmada kritik hafta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu yapılandırmasından yararlananları ödemeyi kaçırmamaları konusunda uyardı. Dün yazılı açıklamayla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim yapılandırmasının peşin ve ilk taksit ödemeleri için son günün 31 Mart olduğunu hatırlatan Selçuk, “Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2.1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7.4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi” diye konuştu.

NELERİ KAPSIYOR?

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan yasa, 17 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Selçuk, “Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağkur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırıldı” dedi.

NE KADARI SİLİNİYOR?

Yapılandırma için 1 Şubat 2021’de sona eren başvuruların ardından vergi borcunda ilk taksit 1 Mart’a kadar yatırılmıştı. Vergide ikinci taksit ve prim borcunda ilk taksit ise bu ay ödeniyor. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında yatırılması önemli.

Yapılandırma kapsamında alacaklar gecikme cezası ve zammı yerine, aylık yüzde 0.35’lik enflasyona göre güncelleniyor. Borç, ilk taksit süresinde peşin ödenirse enflasyon farkının yüzde 90’ı siliniyor. Taksiti seçenler, ilk taksiti ödedikten sonra ikinci taksit süresinde kalan borcun tamamını ödemek isterse, enflasyon farkının yüzde 50’si siliniyor.

31 AĞUSTOS 2020 VE ÖNCESİNDEKİ BORÇLAR

Vergi ve prim anapara borçlarında indirim yapılmıyor. Ancak trafik cezalarında istisna söz konusu. Trafik para cezalarının tamamı ilk taksit süresinde ödenirse, ceza aslında yüzde 25 indirim yapılıyor ve örneğin 1.000 liralık ceza 750 lira oluyor. Taksitle ödemeyi tercih edenler de ikinci taksit zamanında borcu kapatırsa, anaparada yüzde 12.5 indirim yapılıyor. 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar yapılandırma kapsamına giriyor. Ihtilaflı alacaklar ise kapsama dahil edilmiyor.

GSS’DE 30 NİSAN’A KADAR SÜRE

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yine GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

18 TAKSİT İMKANI

Taksitle ödemeyi tercih edenler için 2’şer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkanı var. Daha önce uygulanan hacizler ise bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırıldı. Yapılandırılan borçların taksitleri, borçlunun tercihine göre, Gelir Idaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenebiliyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri yoluyla veya PTT şubelerinden yatırılabiliyor.

BAĞKUR’LUYA İHYA AVANTAJI

İhya (canlandırma) başvurusu yapan Bağkur’luların gecikme cezası ve faizi silinecek. Borç, aylık yüzde 0.35’lik enflasyona göre yeniden hesaplanacak. Bu da çok az bir fark anlamına geliyor. Örneğin; 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının, bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim, alt sınırdan 24 bin 368 lira. Bu tutar yapılandırmayla 8 bin 967 liraya düşüyor. Yani yüzde 63 indirim var. Anapara ile hesaplanan enflasyon farkını SGK’ya bu ay peşin olarak ödeyenlerin sigortalılık süreleri yeniden canlandırılacak.