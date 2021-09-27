Yapılandırmada son 4 gün

Acele edin. Prim borcu yapılandırmasında ise başvuru için son tarih 31 Ekim. Vergide peşin ve ilk taksit ödeme süresi ekim, primde de kasım ayı. İkinci taksitler ise vergide kasım, primde de aralıkta yatırılacak.

PEŞİNCİLER KAZANACAK

Yapılandırma başvurusunda bulunanların haklarını kaybetmemeleri için ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerekiyor. Borçlar yapılandırılırken gecikme faizi ve gecikme cezası yerine enflasyon baz alınarak güncelleme yapılacak. Anapara borcun tamamı ile güncellenen tutarın yüzde 10’unun ilk taksit döneminde ödenmesi halinde güncellenen tutarın yüzde 90’ı, borcun iki taksitte ödenmesi halinde ise yüzde 50’si silinecek.