Ekonomi Yapılandırmaya komisyonda onay

Yapılandırmaya komisyonda onay

Ekonomi

Yapılandırmaya komisyonda onay

Vergi ve prim borçlarına yapılandırma, şirketlere matrah artırımı imkanı getiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

28 Mayıs 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, devlete 30 Nisan öncesine ait borcu olan binlerce kişi, gecikme ceza ve faizinden kurtulacak. Peşin ödemeyi seçenler eklenen enflasyon farkının da sadece yüzde 10’unu ödeyecek. Yani gecikme farkının yüzde 90’ı silinecek.

İsteyen borcunu 3 yılda 18 taksitte ödeyecek. Başvurular 31 Ağustos’a kadar alınacak.

İlgili Haberler
Tapuda yeni dönem! Kabul edildi, ödemeler...Hibe desteğine yoğun ilgi! Yüz binlerce kişi başvurdu…


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Güzel haberlere ihtiyacımız var
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Prim eksiğimi isteğe bağlı ödeyebilir miyim?
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Dev şirketleri yönetip tasarruftan ödün vermiyorlar
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Acil para lazım!
Özlem Denizmen
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD Hazine Bakanı Yellen: Gördüğümüz son enflasyon geçici olacak