Yapılandırmaya komisyonda onay

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, devlete 30 Nisan öncesine ait borcu olan binlerce kişi, gecikme ceza ve faizinden kurtulacak. Peşin ödemeyi seçenler eklenen enflasyon farkının da sadece yüzde 10’unu ödeyecek. Yani gecikme farkının yüzde 90’ı silinecek.

İsteyen borcunu 3 yılda 18 taksitte ödeyecek. Başvurular 31 Ağustos’a kadar alınacak.



