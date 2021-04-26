Magazin Yapımcı Birol Güven'in acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı

Yapımcı Birol Güven'in acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı

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Yapımcı Birol Güven'in acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı

Yapımcı Birol Güven’in babası Erdoğan Güven (89) hayatını kaybetti. Erdoğan Güven’in cenazesi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 19:39 Son Güncelleme:
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Yapımcı Birol Güven’in babası Erdoğan Güven, aort damarındaki rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Erdoğan Güven için Darıca Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Birol Güven’in yanı sıra ailesi, yakınları, Şoray Uzun ve Aydın Sarman gibi birçok ünlü isim de katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Güven’in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli) (DHA)

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