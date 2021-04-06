Magazin Yapımcı Serkant Yaşar Kutlubay sevgilisi Gülden Serçe’i hırsızlıkla suçladı

Yapımcı Serkant Yaşar Kutlubay sevgilisi Gülden Serçe’i hırsızlıkla suçladı

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Yapımcı Serkant Yaşar Kutlubay sevgilisi Gülden Serçe’i hırsızlıkla suçladı

Kutlubay filmin sahibi ünlü yapımcı Serkant Yaşar Kutlubay, Almanya’da ünlü bir medyum olarak tanınan sevgilisi Gülden Serçe’nin, konakladıkları otelde yaşadıkları tartışma sonrası şirkete ait birden fazla filme ait senaryoyu çaldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

06 Nisan 2021, Salı 16:20 Son Güncelleme:
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Kutlubay filmin sahibi yapımcı yönetmen Serkant Yaşar Kutlubay, Almanya'da ünlü bir medyum olan Gülden Serçe ile aşk yaşıyordu. 3 Şubat günü buluşan ikili Taksim'de bir otelde birlikte kaldılar. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası otel odasını terk eden ünlü yapımcı, bir süre sonra odaya geri döndü. İddiaya göre Kutlubay'ın çantasında bulunan dört oyuncuya ait sözleşmeler ile telif hakları kendisine ait olan 'Şeytanın Kızı' kitabı ile 'İntikam Meleği' adlı iki senaryonun yerinde olmadığını fark etti. Sözleşme ve senaryolarını çaldığını ileri süren sevgilisini karakola giderek ihbar etti.

HIRSIZLIK İDDİASI

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serçe, iftiraya uğradığını ileri sürdü. Savcılık, yürütülen soruşturmada Gülden Serçe'nin hırsızlandığını iddia ettiği taşınır eşyaların hırsızlandığına dair soyut iddia dışında yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle soruşturmayı kapattı.

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