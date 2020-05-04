Yapımcılığa soyundu

Karantina sürecini oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın’la geçiren Çağatay Ulusoy, bir yandan önümüzdeki sezonla ilgili planlar yapıyor. Dijital platformda yayınlanacak yeni bir dizi hazırlığında olan Ulusoy, bu sefer yeni bir yönünü ortaya koyacak.

Projenin yapımcılığını da üstlenen genç oyuncu, aynı zamanda başrolde yer alacak. Dizi çekimlerinin ne zaman başlayacağı, karantina sürecinden sonra netlik kazanacak.

Elçin’in yeni oyuncağı

Elçin Sangu arabasını yenilemiş. Ünlü oyuncu karantina sürecinden hemen önce kendisine Range Rover Velar modeli lüks bir cip almış.

Sangu, bu yeni oyuncağına 800 bin TL ödemiş.







