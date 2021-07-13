Yaprak Dökümü 11 yıl sonra yine gündemde
Efsane dizi Yaprak Dökümü, 11 yıl sonra final bölümüyle bir kez daha sosyal medyada gündem oldu...
13 Temmuz 2021, Salı 15:25 Son Güncelleme:
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2006-2010 yılları arasında yayınlandığı Kanal D'de reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü'ne ilgi devam ediyor.
Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan Yaprak Dökümü, Kanal D'de sevenleriyle yeniden buluştu. Bugün yayınlanan final bölümünden sonra dizinin sevenleri sosyal medyada yine binlerce yorum yaptı.
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