Magazin Yaprak dökümü devam ediyor! Bir dizi için daha final kararı alındı

Yaprak dökümü devam ediyor! Bir dizi için daha final kararı alındı

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Yaprak dökümü devam ediyor! Bir dizi için daha final kararı alındı

Dizilerde yaprak dökümü devam ediyor. Reyting mücadelesinin kıyasıya bir şekilde devam ettiği televizyon ekranında bir final haberi de Özcan Deniz'in başrolde olduğu Seni Çok Bekledim dizisinden geldi.

02 Nisan 2021, Cuma 23:30 Son Güncelleme:
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Özcan Deniz'in başrolünü İrem Helvacıoğlu ile paylaştığı Seni Çok Bekledim final yapıyor. Çekimleri Katar'da başlayıp İstanbul'da devam eden dizi 13. bölümde ekrana veda edecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor.

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