Magazin Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener ortaya çıktı!

Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener ortaya çıktı!

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Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran "Yaprak Dökümü" dizisinde Neyyir Hanım karakterine hayat veren usta oyuncu Bedia Ener ortaya çıktı. Ener'in son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyada sık sık araştırılan oyuncunun, yıllara meydan okuduğu son hali merak konusu oldu. İşte Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'in son hali...

20 Ocak 2021, Çarşamba 14:53 Son Güncelleme:
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2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve ekranlara damga vuran "Yaprak Dökümü" adlı dizide Hayriye Hanım (Güven Hokna) karakterinin komşusu olan Neyyir Hanım'ın (Bedia Ener) son hali ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre; son olarak 'Çatı Katı Aşk' adlı dizide rol alan Bedia Ener'in saçlarının beyazladığı görüldü.

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1954 yılında Uşak'ta dünyaya gelen Bedia Ener, 1970 yılından beri oyunculuk yapıyor. Sinema, tiyatro ve dizilerde rol alan Bedia Ener, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapıyor. Bedia Ener, son yıllarda 'Menajerimi Ara', 'Çatı Katı Aşk', 'Canevim', 'Meleklerin Aşkı' ve 'Kara Para Aşk' gibi projelerde rol aldı.

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü'nün tekrarları hala büyük ilgi görüyor.


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