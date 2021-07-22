Yaprak güzeli çiçeği nasıl bakılır?

Yaprak güzeli çiçeğine bakmak için ele alınması gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Özellikle erken zamanda küsmemesi ve ölmemesi için mutlaka bakımı titiz bir şekilde ele alınmalıdır.

- Ne tam güneş altında ne de gölgede bırakılmalıdır.

- Sağlıklı bir şekilde büyümesi için yarı gölgeli alanda ve bol ışık alan yerde tutulmalıdır.

- Direkt olarak güneş alan yerlerden uzak kalmalıdır.

- Özellikle öğle ışığı dik olarak vurmamalıdır.

- Tül ile filtrelenmiş olan alanlar yaprak güzeli çiçeği için en uygun ortamlardır.

- Gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde hafif şekilde mutlaka su serpilmelidir.

Genel olarak bu uygulamaları ele almak suretiyle yaprak güzeli çiçeği ev ya da iş yerlerinde rahatlıkla bakılabilir. Özellikle son dönemlerde en çok sevilen ve tercih edilen bitkiler içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün.

Yaprak güzeli bitkisi ne zaman ekilir?

Narin bir bitki olması ile beraber en çok sevilen süs bitkileri içerisinde yaprak güzeli bitkisi geliyor. Tabii bu güzel çiçeği en iyi şekilde yetiştirebilmek adına ele alınması gereken birçok farklı unsur söz konusudur. Özellikle doğru zamanda ekilmesi büyük bir öneme sahiptir. Söz konusu dış mekanlar olduğu zaman genelde 12 ay boyunca yarı gölge alanlarda ekimi gerçekleştirilebilir. Genel olarak çimlendirme ortamı ise 22 ila 25 derece arasında değişkenlik göstermektedir. Bu kurallara uymak suretiyle dışarıda ya da içeride rahatlıkla yetiştirilebilecek en güzel ve nadide bitki türleri içerisinde yer almaktadır. Tabii mutlaka kaliteli toprak çeşidi ve geniş bir saksı oldukça önemlidir. Mutlaka yaprak güzeli bitkisinin geniş yapraklarının ve köklerinin rahat etmesi gerekir.

Yaprak güzeli bitkisi çiçek açar mı?

Yaprak güzeli bitkisi hem bu isim üzerinden hem de kolyos bitkisi olarak Türkiye'de yaygın şekilde bilinmektedir. Özellikle yaprakları üzerinden büyük bir beğeni toplayan bitki, aynı zamanda çiçek açma özelliğine sahiptir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Çiçek tomurcukları belirdiği andan itibaren hemen yok etmek gerekir. Aksi takdirde bitki oldukça cılız ve zayıf hale gelir ve tek amacı tohum vermek olur. Bu da doğal olarak birbirinden güzel renkler üzerinden açan geniş yapraklarının, ortaya çıkmasına ya da ciddi anlamda solmasına sebep olur. Bu durumda ise zaman içerisinde ve hatta kısa bir sürede yaprak güzeli bitkisi ölür. Zira diğer ismi ile kolyos bitkisi daha çok harika yaprakları ile beraber öne çıkan bir bitki türüdür.

Yaprak güzeli bitkisi bakımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yaprak güzeli bitkisi üzerine en çok titrenmesi gereken en nadide bitkilerden biridir. Özellikle de çok nazik bir bitki olması ile beraber gün içerisinde mutlaka hafif bir şekilde sulanması önemlidir. Aynı zamanda çok sıcak alanda bırakılmamalı ve sürekli olarak gölgede kalmamalıdır. Kaliteli Toprak ister ve sıcak ortamları tercih eder. Eğer soğuk ortamda kalır ise yaprak güzeli bitkisi kısa bir zaman içerisinde ölür. Mutlaka çiçek açma döneminde tomurcuklarının çıkarılması ve alınması gerekir.



