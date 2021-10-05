Her yemeğin yanına yakışan ve tadına doyum olmayan yaprak sarması tarifi, Türk mutfağında da en sevilen tariflerden bir tanesi. Peki, yaprak sarması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yaprak sarması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

YAPRAK SARMA YÖNTEMİ

Yaprakları kolayca sarma yöntemlerinden birisi de poşetle sarmaktır. Eni geniş olmayan kalın plastikli poşeti zemine koyun. Asma yaprağı düzgünce poşetin üzerine serin. Yaprağın içini doldurduktan sonra kenarlarından katlayarak bir ya da iki adım kadar döndürün.

Daha sonra poşeti kaldırıp, elinizden destek alarak sarmanın bittiği yerden bastırın. Sıkıca tutarak diğer elinizle poşeti kaydırın.

YAPRAK SARMASI TARİFİ

Yaprak sarması malzemeler

500 gram Tokat yaprağı

1 adet limon

Zeytinyağı

İç harcı;

2 orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

Maydanoz

1 yemek kaşığı salça

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kimyon

Nane

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPRAK SARMASI YAPILIŞI

Öncelikle salamura yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır. Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir üzerine zeytinyağı dökülür. Pirinç yıkanarak kabın içerisine eklenir. Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır. Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir. Sardığınız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.

Not: Yapraklarınız fazla tuzlu ise 1 gece önceden sıcak suda bekletebilirsiniz. İç harcınızı hazırlarken yaprakların tuz oranına bakıp tuz ilave etmelisiniz.

Yapraklarınıza iç harcı çok fazla koymamaya dikkat etmelisiniz. Pirinçler şişeceği için yapraklarınız yırtılabilir.

Sarmalarınızı pişireceğiniz tencerenin tabanına yapraklardan koyarak pişerken sarmalarınızın yanmasını engelleyebilirsiniz. Yaprakların saplarını da tencerenin dibine koyarsanız onlara sarmalarınıza ekşi hoş bir tat verecektir.

Sarmalarınızı pişirirken üzerine tabak kapatarak dağılmasını engelleyebilirsiniz.



