Yaprak sarması nasıl yapılır? MasterChef 4 Ekim yaprak sarması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar yaprak sarması tarifi için kıyasıya mücadele etti. Ekran başında izleyen seyirciler ise en lezzetli yaprak sarması tarifi araştırmaya başladı. Peki, yaprak sarması nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yaprak sarması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
05 Ekim 2021, Salı 00:33 Son Güncelleme:
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Her yemeğin yanına yakışan ve tadına doyum olmayan yaprak sarması tarifi, Türk mutfağında da en sevilen tariflerden bir tanesi. Peki, yaprak sarması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yaprak sarması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
YAPRAK SARMA YÖNTEMİ
Yaprakları kolayca sarma yöntemlerinden birisi de poşetle sarmaktır. Eni geniş olmayan kalın plastikli poşeti zemine koyun. Asma yaprağı düzgünce poşetin üzerine serin. Yaprağın içini doldurduktan sonra kenarlarından katlayarak bir ya da iki adım kadar döndürün.
Daha sonra poşeti kaldırıp, elinizden destek alarak sarmanın bittiği yerden bastırın. Sıkıca tutarak diğer elinizle poşeti kaydırın.
YAPRAK SARMASI TARİFİ
Yaprak sarması malzemeler
- 500 gram Tokat yaprağı
- 1 adet limon
- Zeytinyağı
İç harcı;
- 2 orta boy kuru soğan
- 1,5 su bardağı pirinç
- Maydanoz
- 1 yemek kaşığı salça
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Kimyon
- Nane
- Tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Öncelikle salamura yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır. Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir üzerine zeytinyağı dökülür. Pirinç yıkanarak kabın içerisine eklenir. Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır. Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir. Sardığınız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.
Not: Yapraklarınız fazla tuzlu ise 1 gece önceden sıcak suda bekletebilirsiniz. İç harcınızı hazırlarken yaprakların tuz oranına bakıp tuz ilave etmelisiniz.
Yapraklarınıza iç harcı çok fazla koymamaya dikkat etmelisiniz. Pirinçler şişeceği için yapraklarınız yırtılabilir.
Sarmalarınızı pişireceğiniz tencerenin tabanına yapraklardan koyarak pişerken sarmalarınızın yanmasını engelleyebilirsiniz. Yaprakların saplarını da tencerenin dibine koyarsanız onlara sarmalarınıza ekşi hoş bir tat verecektir.
Sarmalarınızı pişirirken üzerine tabak kapatarak dağılmasını engelleyebilirsiniz.