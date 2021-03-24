Yaprak sayma oyunu

MALZEMELER

Kâğıt, yeşil karton, renkli kalem / Yaş: 4+





NASIL OYNANIR?

Kâğıda çiçekler çizin. Çiçeklere sayılar verin. Yeşil kartondan çiçekler için yapraklar çizin ve kesin. Çocuğunuzdan çiçeğin sahip olduğu sayı kadar çiçeğe yaprak yapıştırmasını isteyin.