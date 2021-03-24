Etkinlik Rehberi Yaprak sayma oyunu

Yaprak sayma oyunu

Etkinlik Rehberi

Yaprak sayma oyunu

Bu oyun aracılığıyla okul öncesi dönemde olan çocuklar öğrendiklerini sayıları etkin bir şekilde kullanmış ve pratik yaparak bilgilerini pekiştirmiş olur.

24 Mart 2021, Çarşamba 13:42 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Kâğıt, yeşil karton, renkli kalem / Yaş: 4+


NASIL OYNANIR?

Kâğıda çiçekler çizin. Çiçeklere sayılar verin. Yeşil kartondan çiçekler için yapraklar çizin ve kesin. Çocuğunuzdan çiçeğin sahip olduğu sayı kadar çiçeğe yaprak yapıştırmasını isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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