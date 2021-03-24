Yaprak sayma oyunu
Bu oyun aracılığıyla okul öncesi dönemde olan çocuklar öğrendiklerini sayıları etkin bir şekilde kullanmış ve pratik yaparak bilgilerini pekiştirmiş olur.
24 Mart 2021, Çarşamba 13:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Kâğıt, yeşil karton, renkli kalem / Yaş: 4+
NASIL OYNANIR?
Kâğıda çiçekler çizin. Çiçeklere sayılar verin. Yeşil kartondan çiçekler için yapraklar çizin ve kesin. Çocuğunuzdan çiçeğin sahip olduğu sayı kadar çiçeğe yaprak yapıştırmasını isteyin.
BUNLARI DA OKUYUN