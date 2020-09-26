Yaprakların dili olsa da konuşsa...

Bitkiler yapraklarındaki sararmalar ve lekelerle aslında size çok şey anlatır. Peki hangi işareti nasıl okuyacağız? Örneğin; yaprağının ucundaki sararma, bitkiyi yeterince sulamadığınız ya da uygun toprağa dikmediğiniz anlamına gelir. Tamamen sararmış ya da kahverengiye dönmüş yapraklar ise bitkinin yaşlandığını gösterebilir. Kahverengiye dönmüş yaprak için yapacağınız tek şey, onu kesip bitkiden uzaklaştırmak.

FAZLA SULAYINCA…

Yaprak ucundan değil de ortasından sararıyorsa sebep aşırı sulamadır. Aşırı ıslak toprak, bitki mantarlarını azdırır. Bitki ve çiçeklerin yapraklarında sarı üzerinde koyu lekeler de mantara işaret edebilir. Bitkinizi daha az sulamak ya da toprak ile saksı arasında kahve filtresi koymak sorunu çözebilir. Filtre fazla suyu emer, bitki kurtulur. Mantardan etkilendiğini düşündüğünüz yaprağı kesip uzaklaştırmalısınız.

IŞIK, BIRAZ DAHA IŞIK…

Bitkinin alt yapraklarının aşırı dökülmesi ışık ihtiyacının doğru karşılanmadığını gösterir. Bitkiyi kısa sürelerle ışıklı ortamda tutarak oraya alıştırmak, sonra da taşımak uygun olur. Soluk yeşil yapraklı ve yavaş büyüyen bitkilerin bize anlatmaya çalıştığı şey, toprağında yeterince besin olmadığıdır.

Toprağı haşlanmış yumurta kabuğu, muz kabuğu gibi doğal katkılarla zenginleştirmek mümkün. Kıvrılan yapraklar da nem azlığına işaret eder. Nemli ortamları seven orkide gibi bitkileri mutfağa yaklaştırmak iyi bir sorun çözücü olabilir.

ÇİÇEKLİ TERAPİ

Fiziksel her rahatsızlığın temelinde aslında ruhsal bir bozukluk yattığını düşünen İngiliz doktor Edward Bach, 1930’larda bir terapi yöntemi geliştirdi. Dr. Bach, korku, çaresizlik, kararsızlık, güvensizlik, yaşam sevinci ve öz güven kaybı gibi olumsuz duyguların sebep olabileceği fiziksel rahatsızlıkların tedavisi için, çözümü ilk olarak doğada aradı.

ÇİÇEKLİ TERAPİ 38 ŞİFA KAYNAĞI

Terapi yönteminde kullanabileceği 38 ağaç ve çiçek çeşidi buldu. Örneğin; kavaktan bilinmeyen korkularla baş etmede, kayından tolere edememe sorunlarını aşmada, orman asmasından ilgi dağınıklığı problemlerinde yararlanmanın mümkün olduğunu söyledi. Dünyada bu işin eğitimini almış pek çok kişi Bach terapilerini uyguluyor.

AL BİTKİNİ KOY ÇUVALA

Son zamanlarda dikey bahçeler revaçta. Yer sıkıntısını aşarak küçük bir balkonda bile sebze yetiştirebilmek, dikey bahçelerle mümkün. Dikey bahçe oluşturmak için kullanılabilecek malzemelerden biri de çuvallar. Çuvaldaki bahçe, sulama için kullanılan suyu da azaltarak tasarruf sağlıyor. Kendi sebzelerinizi doğal yöntemlerle yetiştirdiğinizde, üzerinde zehirli kalıntı bulunmadığından emin olabilirsiniz. Kolay yetiştirilen patatesleri balkonda çuvalda üreterek başlayabilirsiniz işe.