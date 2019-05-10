Yapraktan çok meyvesi olan dut ağaçları şaşırttı Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde meyve vermeye başlayan dut ağaçlarındaki bolluk hem hayranlık uyandırdı hem de üreticilerin yüzünü güldürdü. Yapraktan çok meyvesi olan dut ağaçları, verimdeki bolluğu da gözler önüne sererken üreticiler de ilk kez böyle bir bollukla karşılaştıklarını ifade etti