Magazin Yaptığı photoshop'la gündem olmuştu.... Asena kendini ti'ye aldı

Yaptığı photoshop'la gündem olmuştu.... Asena kendini ti'ye aldı

Magazin

Yaptığı photoshop'la gündem olmuştu.... Asena kendini ti'ye aldı

Dansöz Asena'nın yaptığı fotoğraf kazası magazin gündemine damga vurmuştu. Çıkan haberlerin ardından yeni bir paylaşım yapan Asena, kendini ti'ye aldı.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 15:39 Son Güncelleme:
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Dört yıl önce Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Fotoğrafına photoshop yapan 44 yaşındaki Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

"KIZ SİZ GÜLÜN..."

Asena'ya "Arada dağlar kadar fark var", "Aynadaki resmen başka birisi", "Ablacığım son fotoğraftaki aynaya yansıyan yüzün...", "Sihirli ayna" gibi yorumlar yapıldı. Tüm bu yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan 44 yaşındaki Asena, bir video yayınlandı. Arkadaşlarıyla fotoğraf çekindiği esnada video çeken ünlü isim, paylaşımına "Kızlar siz gülün ben tebessüme döndürürüm" notunu düştü.


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