Dört yıl önce Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Fotoğrafına photoshop yapan 44 yaşındaki Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

"KIZ SİZ GÜLÜN..."

Asena'ya "Arada dağlar kadar fark var", "Aynadaki resmen başka birisi", "Ablacığım son fotoğraftaki aynaya yansıyan yüzün...", "Sihirli ayna" gibi yorumlar yapıldı. Tüm bu yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan 44 yaşındaki Asena, bir video yayınlandı. Arkadaşlarıyla fotoğraf çekindiği esnada video çeken ünlü isim, paylaşımına "Kızlar siz gülün ben tebessüme döndürürüm" notunu düştü.





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