Yaralanan 2 asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan bir üs bölgesine teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan asker, şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, 11 Ekim’de PKK/YPG’li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mardin’de PKK’lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin Derik’te terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında, bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş yaralandı.

Bölgede operasyon sürüyor

Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan yaralı uzman çavuş, Mardin Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Bölgede operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.



