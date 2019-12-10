Yaralanmalarda kök hücre tedavisi

1. Omurilik yaralanmaları için kök hücreler

Omurilik yaralanmaları, bazı hastalarda hiçbir belirti görülmemesine rağmen bazı yararlanmalarda yarı veya tam bir fonksiyon kaybına kadar değişebilen çeşitli durumlar ortaya çıkmaktadır. Omurilik yaralanmalarının tedavisi, omurganın stabil hale getirilmesi ve oluşacak ileri hasarları önlemek için iltihaplanmanın kontrol edilmesi ile başlar. Gerçek tedavi, yaralanmanın konumuna ve derecesine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Birçok durumda, omurilik yaralanmaları, özellikle hastanın günlük yaşamını kısıtlayacak sıkıntılara yol açarsa ciddi bir fizik tedavi ve rehabilitasyon gerektirir.

Bir omurilik yaralanmasından sonra, yaralanma bölgesindeki sinir liflerinin çoğu, yalıtkan miyelin katmanlarını kaybeder. Sonuç olarak, lifler artık beyin ve omurilik arasında sinyalleri düzgün şekilde iletemez ve felç ortaya çıkar. Ne yazık ki, omurilik travma sonrası bu kayıp miyelin oluşturan hücreleri geri kazanma yeteneğinden yoksundur. Omurilik hasar gördüğünde- kazara (araba kazaları, düşmeleri) veya bir hastalığın sonucu (multipl skleroz, enfeksiyonlar, tümörler, ciddi spinabifida formları, vb.)- duyu ve hareketliliğin kaybına neden olabilir ve hatta tamamen felç olma durumuna gelebilir. Omurilikteki kök hücrelerin nakli, hücre gelişimini teşvik etmek için doğrudan implantasyon ve hücre yerleştirilmesini içerir. Kök hücrelerin yaralanma bölgesine ulaşması, rejeneratif potansiyellerini maksimuma çıkarır.

2. Spor yaralanmalarında kök hücre tedavisi

Kök hücrelerin dejeneratif artrit ve spor yaralanmalarında çok etkili olduğu gösterilmiştir. Artrit, hastalık ve/veya spor yaralanmalarının kıkırdak hasarına benzer bir şekilde eklem kıkırdağının hasar görerek parçalanmasını içerir. Eklem kıkırdağı özellikle kalça, diz, omuz, omurga ve pelvis gibi vücudun eklemlerinde bulunur. Eklemin yumuşak kayma yüzeyleri artık sağlam olmadığında, artrit iltihaplanma, ağrı, şişme ve sertliğe neden olan oluşur. 37 milyondan fazla Amerikalı, potansiyel olarak zayıflatıcı koşullar olan artritten etkilenmektedir.

Artrit ve spor yaralanmalarını tedavi etmek için kullanılan geleneksel yöntemler (hasarlı eklemleri, tendonları ve/veya ligamentleri içeren), anti-enflamatuarları, fizik tedaviyi, analjezikleri ve genel ameliyatı içerir. Alternatif yöntemler de kullanılır ve tipik olarak glukozamin, kondroitin, hyalüronik asit ve metilsülfonilmetanı (MSM) içerir. Kök hücre tedavisi artrit ve spor yaralanmaları için giderek daha fazla kullanılmaktadır ve sadece ağrıyı hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda hasarlı kıkırdak veya tendonun yenilenmesinde de çok etkilidir. Birçok profesyonel sporcu şimdilerde yaralanmaları tedavi etmek ve daha hızlı sonuç ve iyileşme görmek amacıyla hücre terapisine yöneliyor. Hastaya ve onların ihtiyaçlarına bağlı olarak, hastalıklarını tedavi etmek için PRP'deki büyüme faktörleriyle birlikte (eğer belirtilirse) hyalüronik asitle birlikte bir kök hücre tedavisi kombinasyonu kullanılır.

3. Optik sinir yaralanmaları için kök hücre tedavisi

"Retrobulbar enjeksiyon" adı verilen bu teknikte özel olarak eğitilmiş göz doktoru tarafından bir göz enjeksiyon tekniği kullanılarak, optik sinirin yanına, yaralanma bölgesine mümkün olduğunca yakın göz hücreleri yerleştirilir. Optik sinire verilen hasar tipik olarak kalıcı ve potansiyel olarak ciddi görme kaybına ve ayrıca teşhis için önemli olan anormal bir göz bebeği refleksine neden olur. Görme alanı kaybının tipi, optik sinirin hangi bölümlerinin hasar gördüğüne bağlı olacaktır.

Optik sinir retinal ganglion hücresi aksonları ve destek hücrelerinden oluşur. Optik kanal üzerinden yörüngeden (göz soketi), postero-medial olarak optik kiazmaya doğru ilerler, burada her iki gözün burun görsel alanlarından liflerin kısmi olarak ayrılması (geçişi) vardır. Optik sinir on iki kraniyal sinirden ikincisidir, ancak embriyonik gelişim sırasında diensefalonun birikmesinden türetildiği için merkezi sinir sisteminin bir parçası olarak kabul edilir. Sonuç olarak, fibres periferik sinir sisteminde bulunan ve menenjlerin içinde bulunan Schwann hücreleri yerine oligodendrositler tarafından üretilen miyelin ile kaplanmıştır.





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