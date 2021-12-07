Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir vatandaşın yaralı halde bulduğu baykuşa jandarma sahip çıktı. Yaralı baykuş, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
07 Aralık 2021, Salı 22:08 Son Güncelleme:
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Tatvan'a bağlı Sarıkum köyünde yaralı peçeli baykuş bulan kişi, jandarmaya haber verdi.
Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Tatvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye giderek aldıkları yaralı baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti. Baykuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılacağı belirtildi.
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)