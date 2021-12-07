Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı

Tatvan'a bağlı Sarıkum köyünde yaralı peçeli baykuş bulan kişi, jandarmaya haber verdi.

Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Tatvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye giderek aldıkları yaralı baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti. Baykuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılacağı belirtildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)



