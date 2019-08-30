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Yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi altına alındı

Konya'nın Altınekin ilçesinde, polis ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi altına alındı

30 Ağustos 2019, Cuma 00:12
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Yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Altınekin ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yerde uzun süre duran ve uçamayan bir kuşun olduğunun fark edilip haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Emniyet Müdürlüğü'ne gelen milli parklar görevlileri, kuşun Türkiye'de sadece göç devresinde görülen bıldırcın kılavuzu olduğunu belirledi. 

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILACAK

Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kuşun tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise alındığı yerde yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. 

KONYA (İHA)

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