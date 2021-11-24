Türkiye Yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

Yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

Türkiye

Yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

Şırnak'ın İdil ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri arazide kanadı kırık yaralı halde bulduğu puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

24 Kasım 2021, Çarşamba 01:17 Son Güncelleme:
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İdil ilçesine bağlı Dirsekli köyünde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevi yaparken, arazide kanadı kırık olduğu için uçamayan puhu kuşunu koruma altına aldı.

Puhu kuşu, jandarma ekibi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde bakıma alınan yaralı puhu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)

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