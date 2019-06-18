Yaralı halde bulundu, tedavi altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan üveyik kuşu, tedaviye alındı
İnegöl'de yol üzerinde uçmakta zorlanan kuşu görenler, durumu İnegöl Belediyesi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri, yaralı kuşu alıp tedavi merkezine götürdü.
NESLİ TÜKENMEK ÜZERE
Yaralı kuşun, nesli tükenmekte olan üveyik kuşu olduğu belirtildi. Üveyik kuşunun tedavisi sürüyor.
DHA