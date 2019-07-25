Yaralı halde bulundu, tedavi altına alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde duyarlı bir sürücü tarafından bulunan bozkır kartalı tedavi altına alındı

25 Temmuz 2019, Perşembe 18:19
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Yaralı halde bulundu, tedavi altına alındı

İlçede yaşayan Ferit Karael isimli sürücü, Şemdinli yolu üzerinde seyir halindeyken, yol kenarında yaralı bir şekilde duran bozkır kartalını fark etti. Yaralı kartalı hemen aracına alan Karael, hemen veteriner hekimin yolunu tuttu. Yaralı kuşa gerekli müdahale yapılırken, birkaç gün sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. 

Veteriner Hekim Kaçan, çarpmaya bağlı yaralanan bozkır kartalının 3-4 gün sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağını söyledi.


İHA

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