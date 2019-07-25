Yaralı halde bulundu, tedavi altına alındı

İlçede yaşayan Ferit Karael isimli sürücü, Şemdinli yolu üzerinde seyir halindeyken, yol kenarında yaralı bir şekilde duran bozkır kartalını fark etti. Yaralı kartalı hemen aracına alan Karael, hemen veteriner hekimin yolunu tuttu. Yaralı kuşa gerekli müdahale yapılırken, birkaç gün sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Veteriner Hekim Kaçan, çarpmaya bağlı yaralanan bozkır kartalının 3-4 gün sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağını söyledi.





İHA