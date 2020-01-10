Yaralı hayvanlar için dört koldan mücadele

Avustralya'da eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı 27'ye yükselirken, ölen hayvanların sayısı 480 milyonu aştı. Gönüllülük çalışmaları ise hızlandı. Animal Rescue Craft Guild isimli dernek, çoğunluğu yarasa, koala ve kangurulardan oluşan hayvanları kurtarmak için kendi ördükleri kıyafetleri ulaştırıyor. Ülkenin beş eyaletinde faaliyet gösteren 23 bin üye; sahiplenilen, yerinden olmuş ya da barınaklara yerleştirilmiş yaralı hayvanlar için çeşit çeşit battaniyeler ve keseler örüyor. Üyeler hayvanlara bağışlanabilecek kıyafetleri belli şablonlara göre örüyor. Oluşumun Facebook grubunda üyeler kendi ördüklerini paylaşıp fikir alışverişinde bulunurken, bugüne kadar yarasalar için 5 bin örtü, kanguru yavruları için binlerce kese, yüzlerce battaniye ve havlu örüldü. Ancak bunların yalnızca 'son sayılanlar' olduğu, son sayımdan bu yana üye sayısında patlama yaşandığı belirtiliyor.

'Gezginler ulaştırıyor'

Gönüllülerden Avalon Llewellyn, mahkumlar, ilkokul öğrencileri ve emeklilerin de hayvanlar için örgü örenler arasında olduğunu belirtiyor. Llewellyn'in CNN International'a verdiği bilgilere göre, mücadele sadece Avustralya ile sınırlı değil; ABD, İngiltere, Finlandiya ve Singapur yardım gelen ülkeler arasında. Bazı bağışçılar ise ördükleri kıyafetleri, Avustralya'ya giden gezginlerle ulaştırıyor. Llewellyn "Bu, toplumun izole kalmış üyelerini bir araya getiriyor. Eski nevresimleri değerlendiriyor ve çaresiz hisseden insanlara yeni bir amaç veriyor" diyerek oluşumun topluma faydalarına da işaret ediyor.





Koalalara 'dört koldan' destek

Yeni Güney Galler eyaletinde koalaların üçte birinin öldüğü, doğal yaşam alanlarının ise yüzde 30'unun yok olduğu tahmin ediliyor. Ancak koalalara yardım edenler arasında 'dört ayaklılar' da var. Binlerce itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, bir grup köpek de diğer hayvanları kurtarmakla görevlendirildi. Yangınların önümüzdeki aylarda devam edeceği bekleniyor, köpekler ise 'işe yeni alındı'. Narkotik ve bomba imha birimlerinde çalışan dostları gibi, bu dedektör köpekler de hayvanları kokularını takip ederek buluyor. Normal hava koşullarında özellikle koalaların kokuları köpeklere ulaşıyor, şiddetli rüzgarın olduğu günlerdeyse hayvanların dışkılarını takip ederek buluyor. Eğitmenler, köpeklere "Koala, bul" diyerek komut veriyor.























