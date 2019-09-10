Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Ovacık ilçesine bağlı Yaylagünü köyünde yaşayan Zafer Eroğlu, köyden ilçe merkezine geldiği sırada ormanlık alanda hareket etmekte güçlük çeken ve kanadı kırık bir kızıl şahin buldu. Kızıl şahine su veren Eroğlu, daha sonra kuşu ilçedeki veteriner kliniğe getirdi.

Veteriner Hekim Gizem Şanlı tarafından ilk tedavisi yapılan kuşun, kanadında yara ve kırık olduğu belirlendi. Yaralı şahinin, teslim edileceği Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp tedavisi sonrası doğaya bırakılacağı öğrenildi.

AA