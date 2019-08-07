Yaralı kızıl şahine jandarma ekipleri sahip çıktı

Şuhut ilçesine bağlı Anayurt Köyü civarlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulmuş olarak bulunan yaralı kızıl şahin, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Jandarma ekipleri, yaralı kızıl şahini ilk olarak ilçede ki veterinere tedavisi için götürdü.

MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Adeta seferber olan jandarma ekipleri, yaralı kızıl şahini daha sonra Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Şubesi ekiplerine teslim etti.

İHA