Yaralı olarak bulundu, hemen tedavi altına alındı

Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü kırsalında kanadından yaralı olduğu için uçamayan şahini bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

Köye giden ekipler tarafından Şube Müdürlüğüne getirilen ve veteriner tarafından yapılan kontrolde sol kanadından yaralandığı tespit edilen şahin, tedaviye alındı. Şahinin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.

DHA