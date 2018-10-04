Yaralı Uzman Çavuş uçakta şehit düştü

Batman’da saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK’lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

UÇAKTA ŞEHİT DÜŞTÜ

7 askerin şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Kırıkkaleli Uzman Çavuş Yahya Şen (24), tedavisi için GATA’ya götürülürken uçakta şehit düştü ve hain patlamada şehit olan askerlerimizin sayısı 8'e yükseldi.

Uzman Çavuş Yahya Şen (Yukarıda)

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İHA