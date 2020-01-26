Yaramazlığı başına iş açtı

Yaramaz köpek bidona soktuğu kafasını çıkaramayınca itfaiye çağırıldı.

26 Ocak 2020, Pazar 21:35 Son Güncelleme:
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Yaramazlığı başına iş açtı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Şehit Halis Şişman Mahallesi’nde, bidona sıkışmış köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sağlık durumu iyi

Olay yerine gelen ekipler, içerisinde yiyecek bulunan bidonu keserek yaramaz köpeği kurtardı.

Su ve yiyecek verildikten sonra sokağa bırakılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

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