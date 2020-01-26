Yaramazlığı başına iş açtı
Yaramaz köpek bidona soktuğu kafasını çıkaramayınca itfaiye çağırıldı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Şehit Halis Şişman Mahallesi’nde, bidona sıkışmış köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Sağlık durumu iyi
Olay yerine gelen ekipler, içerisinde yiyecek bulunan bidonu keserek yaramaz köpeği kurtardı.
Su ve yiyecek verildikten sonra sokağa bırakılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA