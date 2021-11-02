Yarasa, 'Yılın Kuşu' seçildi

Yeni Zelanda'da yılın kuşu yarışmasının galibi bir kuş değil memeli oldu. Yarışmayı düzenleyen Forest & Bird adlı çevre örgütü tarafından bugün yapılan açıklamaya göre birinci sırayı Yeni Zelanda uzun kuyruklu yarasası (Chalinolobus tuberculatus) kazandı. Independent Türkçe'nin haberine göre Forest & Bird'den Lissy Fehnker-Heather, yarasanın ikinci sıradaki rakibini 3 bin oy farkla geride bıraktığını söyledi. Fehnker-Heather ayrıca toplamda 58 bin oy kullanıldığını ve bunun, yarışmanın 17 yıllık tarihindeki en yüksek oy sayısı olduğunu ifade etti.

İkinci sıradaysa geçen senenin şampiyonu kakapo (Strigops habroptilus) yer aldı. Kakapoyu, piyade (Acanthisitta chloris) denen kuş takip etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları yılın kuşu yarışmasını kuş olmayan bir hayvanın kazanmasına tepki gösterdi.

TÜRÜ TEHLİKE ALTINDA

Fehnker-Heather ise söz konusu yarasanın tehlike altında olduğunu ve buna dikkat çekmek için yarışmaya eklendiğini belirtti.

Öte yandan yılın kuşu yarışması daha önce de tartışmalara sahne olmuştu. 2019'da Rusya'dan gelen yüzlerce oy yüzünden seçimlere müdahale edildiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Forest & Bird olayın, Rus kuşbilimcilerin ilgisi sebebiyle yaşanabileceğini bildirmiş ve oylar kabul edilmişti.

Geçen sene de benekli küçük kivi (Apteryx owenii) kuşu için bin 500 sahte oy kullanılmıştı.