Dünya Yarasalar incelendi, 6 farklı corona virüs bulundu

Yarasalar incelendi, 6 farklı corona virüs bulundu

Dünya

Yarasalar incelendi, 6 farklı corona virüs bulundu

Bilim insanları yarasalar üzerinde yaptıkları araştırmalarda Covid-19 ailesinden 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini duyurdu.

15 Nisan 2020, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Yarasalar üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini duyurdu. Bilim insanları yeni keşfedilen 6 corona virüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar’da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen 6 yeni corona virüs türünden üçü alfacoronavirüsü iken üçü de betacoronavirüsü olarak sınıflandırıldı.

Bilim insanları yeni keşfedilen 6 corona virüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi. Ancak ilk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya COVID-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil.

Küresel bir salgına dönüşen COVID-19’un ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası henüz bu iddiayı kanıtlayabilmiş değil. Bilim insanları yarasalarda muhtemelen binlerce corona virüs türü olduğunu görüşünde.

Detaylı araştırma gerekiyor

Araştırmayı yapan ekip yeni keşfedilen corona virüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusunu cevaplayabilmek adına daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

CnnTürk


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