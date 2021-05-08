Yaratıcı ve sıra dışı 'Anneler Günü' hediyeleri

Yarın Anneler Günü… Malumunuz; her yıl, tüm dünyada mayıs ayının ikinci pazarı ‘Anneler Günü’ olarak kutlanıyor. Birçoğumuz, pandemiden ya da farklı nedenlerden dolayı bu anlamlı günde annemizden uzak olabiliriz ama bu onları mutlu etmemizin önünde bir engel değil. İşte size hem manevi değeri olan hem de sıra dışı ve yaratıcı hediye önerileri…

GÖZ ALICI LEZİZ MEYVE SEPETİ

Özel günlerde sevdiklerimize hediye almak için aklımıza ilk gelen şeyler çoğu zaman çiçek ya da leziz mi leziz bir çikolata paketi oluyor. Çok güzel bir alternatif daha var ki o da muhteşem bir meyve sepeti. Birbirinden taze ve rengarenk meyveler, çikolatalar farklı tasarımlarla bir çiçek aranjmanı gibi sunuluyor. Sepetler; sadece meyvelerden oluşabileceği gibi kek, kurabiye, gibi atıştırmalıklarla da harmanlanabilir.

PLANLAMA YAPMAKTA ZORLANAN ANNELERE

Tüm annelerin yaşamı koşuşturmakla geçiyor. Bu yoğunluk içinde debelenen, annenize kolaylık sağlamak istemez misiniz? İş ve zaman planlamasını daha iyi yapabilmesi için annenize alacağınız güzel bir ajanda defteri onun yükünü bir nebze de olsa hafifletecektir. Böylece daha planlı ve programlı olmasına yardımcı olacaksınız.

HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜN

Pandemi dönemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarından sıkılan anneniz için ya bir termal otele rezervasyon yaptırın ya da annenizin uzun zamandır gidip görmek istediği cennet gibi tatil beldeleri, turistik yazlık bölgelere harika bir tatil organize edin. Küçük ve şirin bir tatil kasabası ya da bir mavi yolculuk ona tahmin edemeyeceğiniz kadar iyi gelecektir. Yakında kapılarını açacak olan turistik tesislere rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın ki kısıtlamalar biter bitmez anneniz hayaline kavuşabilsin.

FOTOĞRAFLI SOYAĞACI

‘Anneler Günü’nde annenize fotoğraflı bir soy ağacı hazırlayıp hediye etmeye ne dersiniz? E-devlet üzerinden kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıp aile büyüklerinizin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda, zevkinize göre çizeceğiniz güzel bir ağaç üzerine fotoğrafları yerleştirerek anlamlı bir hediye yaratabilirsiniz. Bunu yaparken hem aile büyüklerinizi daha iyi tanıma fırsatı bulup hem de harika vakit geçirebilirsiniz.

HAYALİNİZDEKİ ANNEYİ YARATIN

Anneniz, magazin dünyasını, ünlülerin renkli yaşamlarını takip etmeyi seviyorsa, bu fikir annenizi hem mutlu edecek hem de çok şaşırtacak. Dünyanın prestijli moda ve magazin dergilerinden birinin mayıs ayı kapağını annenizin fotoğrafıyla hazırlayıp ona sunabilirsiniz.

UZAKTAKİ ANNELER İÇİN

“Annemden uzak yaşıyorum, kısıtlamalardan dolayı bu özel günde yanında olamıyorum” diye üzülenler için harika bir hediye önerimiz var. Kendinizin ve annenizin hayatında özel yeri olan insanlardan alacağınız ‘Anneler Günü’ne özel kutlama mesajları içeren videolar düzenleyip ona gönderebilirsiniz.

MUTLU ANLARI CANLANDIRMANIN TAM ZAMANI

Fotoğraflara ve anılara düşkün bir anneniz varsa, fotoğrafınızı ahşap yakma ya da taş boyama yöntemiyle bir taşın ya da farklı dekoratif ev eşyalarının üzerine işleterek annenize hediye edebilirsiniz. Olmadı, dijital baskı yöntemiyle, birlikte güzel bir fotoğrafınızı yastık kılıflarına, tişört, mutfak önlüğü, tabak, bardak gibi onun sıkça kullandığı bir eşyanın üzerine bastırabilirsiniz.

KRALİÇELERE LAYIK BİR GÜN YAŞATIN

Anneniz uyanmadan önce ona hazırlayacağınız harika bir kahvaltı, onun güne daha güzel ve mutlu başlamasına sebep olacaktır. Ardından onun uzun zamandır ertelediği ya da çeşitli sebeplerden dolayı yapmak isteyip yapamadığı bir iş konusunda ona evde yardımcı olabilirsiniz.

YOKLUĞUNUZDA SİZİ HATIRLASIN

Annemizin evde ya da balkonda yetiştirdiği çiçeklere çocukları gibi davrandığına, büyük özen ve sevgi gösterdiğine hepimiz şahit olmuşuzdur. Bu özel günde annenize keyifle bakabileceği saksı çiçekleri, tohum, saksı ve toprak hediye edebilirsiniz. Annenizin yüzünde oluşacak tebessümü, şimdiden görür gibiyiz.